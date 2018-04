Leger advarer mot kruttsterk chili – kan gi smertefull hjerneforstyrrelse

Symptomene dukket opp hos 34-åringen like etter at han deltok i en konkurranse hvor han måtte spise en Carolina Reaper, kjent som verdens sterkeste chili, i 2016, ifølge en artikkel publisert i medisintidsskriftet BMJ Case Reports.

Mannen utviklet en intens nakke- og hodepine, og i flere dager opplevde han korte, men intense akutte hodepiner. Hver hodepine varte i flere sekunder.

– Stor overraskelse

Etter at 34-åringen søkte legehjelp, ble det gjort en rekke medisinske undersøkelser, men de fant ikke noen forklaring på problemene.

Til slutt ble han diagnostisert med en forbigående hjernelidelse kalt RCVS, som innebærer at blodårene i hjernen snevrer seg inn midlertidig. Det er trolig første gang noen har fått denne diagnosen etter å ha spist chili, ifølge legene bak forskningsartikkelen.

– Det var en stor overraskelse for alle, sier en av forfatterne, doktor Kulothungan Gunasekaran ved Henry Ford Hospital i Detroit.

Symptomene forsvant av seg selv, og etter fire uker ble det gjort en CT-scan på mannen som viste at blodårene hadde utvidet seg til normal størrelse.

– Vær forsiktige

Tidligere har spising av cayennepepper blitt koblet til hjerteinfarkt, ifølge forskerne.

– Vi anbefaler folk å være forsiktige når de spiser chili og til å søke legehjelp umiddelbart dersom de opplever slike symptomer, sier Gunasekaran.

For dem som interessert – og tør, beskrives Carolina Reaper som en chili med en fruktig, søt smak, med et hint av kanel og sjokolade. Den har et gjennomsnitt på 1.641.183 på den såkalte SHU-skalaen, som betegner hvor sterk matvarer er, ifølge undersøkelser gjort ved Winthrop University i South Carolina i 2017. En jalapeño har mellom 2.500 og 8.000 på skalaen, ifølge Guinness rekordbok.