Hunden tygget i hjel sine eiere. Nå krever mer enn en kvart million tyskere at den må få leve.

Staffordshire-terrieren ble sist tirsdag fanget og tatt i forvaring da redningsmannskaper fra brannvesenet brøt seg inn i hundeeiernes leilighet nær den nordtyske byen Hannover.

I boligen fant patruljen de skamferte likene av Lezime K. (52) og Liridon (27). Obduksjonen viste at både mor og sønn blødde ihjel etter å ha blitt angrepet av Chico.

Ikke overraskende bestemte Hannovers myndigheter seg straks for å avlive drapshunden.

Men «henrettelsen» er nå utsatt, ikke minst takket være de 266.306 menneskene som i skrivende stund har undertegnet oppropet om å skåne Chico, ifølge telleverket på aksjonens hjemmeside. Initiativtager til Lasst Chico leben! (La Chico leve!), Tanja Wagner, skriver at målet er 300.000 underskrifter.

Wagners poeng er at hunden selv ikke er å laste for at han på grufullt vis drepte menneskene han hadde levd sammen med i åtte år. Og Hannover by innrømmer at det offentlige har gjort seg skyldig i «alvorlige forsømmelser», ifølge kringkastingsselskapet Norddeutscher Rundfunk. Byråd Axel von der Ohe erkjenner at det allerede i 2011 forelå «entydige holdepunkter» for at Chicos aggressivitet var økende, og at eierne ikke var egnet til å beholde ham.

Kjøpt som beskyttelse

Ifølge lokale medier kjøpte Lezime K. i 2010 staffordshire-terrieren som beskyttelse for seg selv og barna da hennes ekstremt voldelige eksmann slapp ut av fengsel. Mannen hadde i 2005 angrepet Lezime K. med øks og skadet henne så kraftig at hun fra da av ble avhengig av å bruke rullestol, skriver The Guardian. Chico skal det meste av tiden ha blitt holdt i et bur inne i familiens leilighet.

Allerede i 2011 fastslo en sosialarbeider at familien ikke var i stand til å håndtere hundens «permanente aggressivitet».

Også urolige naboer advarte myndighetene om hunden; de var blant annet urolige fordi Chico gjødde uopphørlig.

I sin rapport skrev sosialarbeideren at hun var overbevist om at hunden var blitt «en kampmaskin.»

Men Hannover by klarte likevel aldri å få fjernet den åpenbart vanskjøttede og stadig farligere staffordshire-terrieren fra de klart uegnede eierne.

– Fortjener kjærlighet

Argumentet om at Chico selv ikke er å klandre, har tydeligvis sterkt gjennomslag.

Store folkemengder har demonstrert utenfor veterinærinspeksjonens kontorer i Hannover. Kennelen der Chico blir holdt i «varetekt» etter pågripelsen, skal ha mottatt hundrevis av tilbud fra hundeelskere som ønsker å gi ham et bedre hjem enn han hadde hos Lezime K. og sønnen Liridon.

– Chico fortjener en ny sjanse, mener Corina Ludwig, som har undertegnet oppropet:

– Vær så snill, hjelp ham til å få mulighet til å nyte et liv med kjærlighet.

Endelig vedtak om drapshundens videre skjebne var tirsdag ikke fattet. Men byrådstalsmann Udo Möller opplyser at myndighetene undersøker mulighetene for å la Chico «sone» i en spesialkennel for dyr med atferdsvansker.