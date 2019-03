Bolton kaller Nord-Korea-møte for «en suksess»

USAs sikkerhetssjef John Bolton sier i et intervju med CBS News at Trumps mislykkede forsøk på å få til en avtale med Nord-Korea bør bli sett på som en «suksess, fordi det viser at presidenten beskytter amerikanske interesser».

Bolton sier at saken var hvorvidt Nord-Korea skulle akseptere det presidenten kaller «den store avtalen», altså fullstendig atomnedrustning. Noe annet er «uakseptabelt» for Trump-administrasjonen.

– Presidenten står fortsatt ved dette synet. Han forsterket sitt forhold til Kim Jong-un. Jeg ser ikke på dette som et mislykket møte i det hele tatt, når amerikanske interesser blir beskyttet, sier Bolton.

Torsdag forrige uke ble toppmøtet i Vietnams hovedstad Hanoi mellom Trump og Kim plutselig avbrutt, uten at de to undertegnet en avtale om stans i aktiviteten ved det nordkoreanske atomanlegget i Yongbyon i bytte mot sanksjonslette, slik planen var. Begge sa imidlertid etterpå at de er åpne for nye samtaler senere. Eksperter har i ettertid sagt at møtet var et tilbakeslag.

Møtet i Hanoi er Kim og Trumps andre møte på åtte måneder. Sist de møttes var i Singapore.