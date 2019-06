Denne artikkelen er tidligere publisert i Aftenposten Innsikt september 2018.

Laks fra norske oppdrettsanlegg blir fløyet til USA og Asia for å være ferskest mulig. Så langt har norsk lakseproduksjon vært billig nok til at dette har svart seg, men de galopperende utgiftene knyttet til lakselus, sykdom og dødelighet, baner veien for landbaserte oppdrettsanlegg. Og laks på land kan produseres (nesten) hvor som helst.