18-åring siktet for å dele video av moskémassakre

Tenåringen er også siktet for å ha publisert et bilde av moskeen med meldingen «mål oppnådd» og for å ha oppfordret til vold.

Strafferammen er 14 års fengsel for hvert punkt i siktelsen, ifølge påtalemyndigheten. Siktede ble ikke løslatt mot kausjon.

Dommeren ga beskjed om at 18-åringen skal møte i retten igjen 8. april.

Etterforskere opplyser at de så langt ikke har grunn til å tro at tenåringen har direkte tilknytning til angrepene, der australske Brenton Tarrant er så langt er siktet for å ha drept én person. Så langt er 50 personer bekreftet drept i angrepene fredag mot moskeene Al Noor og Linwood i Christchurch.