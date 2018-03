Hjelpearbeidere drept av Boko Haram i Nigeria

Angrepet skjedde torsdag kveld i byen Rann som ligger i den urolige delstaten Borno. To av de drepte jobbet for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), mens den siste var en lege som jobbet på oppdrag for FNs barnefond UNICEF, opplyste FN fredag.

De tre hjelpearbeiderne var alle fra Nigeria, og de ble angrepet like utenfor en leir som huser om lag 55.000 internt fordrevne flyktninger.

Tre andre hjelpearbeidere ble såret mens en kvinnelig sykepleier ble bortført.

Angrepet førte til at Leger Uten Grenser fredag stanset sin aktivitet i byen og evakuerte over 20 medarbeidere.