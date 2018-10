Trump advarer mot å stanse våpensalg til Saudi-Arabia

Til tross for at drapet på journalisten Jamal Khashoggi har ført til at Saudi-Arabia har fått massiv internasjonal kritikk, advarer Trump mot å stanse USAs salg av våpen til landet.

Hvert år tjener den amerikanske stat mange milliarder på salg av våpen til blant annet Saudi-Arabia. Presidenten mener USA ikke er tjent med å stanse våpensalget til regimet.

Presidenten nevner i et intervju etter en tale i Elko i Nevada lørdag den gigantiske våpenavtalen han spikret med Saudi-Arabia i fjor. Avtalen er verdt 110 milliarder dollar, altså nesten 930 milliarder kroner. Avtalen gir millioner arbeidsplasser, ifølge Trump.

– Det hjelper ikke oss å stanse en bestilling. Det ødelegger mer for oss enn det ødelegger for dem, sier Trump.

Uttalelsene til Trump kommer kort tid etter at Tysklands utenriksminister Heiko Mass sa at de vurderer å stanse salget av våpen til Saudi-Arabia mens etterforskningen av drapet på Khashoggi pågår. Saudi-Arabia er en av Tysklands største våpenkunder.