Det er to måneder siden valget i Sverige, men landet har fortsatt ikke fått på plass ny regjering.

I to omganger har Riksdagens leder, Andreas Norlén, bedt en partileder om å prøve å danne regjering, først Moderaternas leder Ulf Kristersson, deretter Socialdemokraternas sittende statsminister Stefan Löfven. Men begge har mislykkes.

Siste verktøy

I forrige uke la Norlén opp til en tenkepause der han selv skulle snakke med alle partier og grupperinger. Men heller ikke det har gitt resultater.

– Min konklusjon er at vilkårene for å gi et nytt sonderingsoppdrag ikke er til stede, sa Norlén mandag morgen.

– Verktøyene i min verktøykasse er i ferd med å ta slutt, sa han, men la til at han har ett verktøy igjen: Å foreslå en statsministerkandidat som Riksdagen skal ta stilling til.

Derfor varslet han at han vil be om at det blir en formell avstemning om ny statsminister neste uke.

Annie Lööf fikk nei av borgerlige kolleger

Ulf Kristersson leder Moderaterna, Høyres søsterparti i Sverige. Han står i spissen for den borgerlige Alliansen, som sammen med Sverigedemokraternas, stemte ut Stefan Löfven som statsminister rett etter valget.

Nå skal Riksdagen stemme over om Ulf Kristersson får nok støtte, selv om han tidligere i høst ga opp å danne den borgerlig regjering.

Det har blitt spekulert i at Centerpartiets leder Annie Lööf kunne få prøve å danne regjering. Hun har sagt ja til å gjøre det, men satte som vilkår at de andre tre partiene i Alliansen (Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna) var enig. Men Moderaterna har satt foten ned for en slik løsning.

Riksdagens talman, altså leder, Andreas Norlén har gjort det klart at Sverige er i en helt uvanlig og ny situasjon.

– Vi befinner oss i en situasjon vi ikke tidligere har vært i.

– Men nå må prosessen gå videre, vi må få ny dynamikk mellom partiene. De resultatløse samtalene må ta slutt, sa han på en pressekonferanse mandag.