Britisk Økokrim åpner etterforskning av finansieringen av brexit-kampanje

Etterforskningen er innledet av det britiske svaret på Økokrim, National Crime Agency (NCA), fordi valgkommisjonen mener det er rimelig grunn til å tro at forretningsmannen Arron Banks ikke er den egentlige kilden til lån som er gitt kampanjen. Det kan innebære brudd på valgloven.

Lånene som ifølge kommisjonen er på om lag 8 millioner britiske pund, er gitt av Banks og hans selskaper til pro-brexit-kampanjen Better for the Country (BFTC).

Transaksjonene som kommisjonen har etterforsket gjelder selskaper med adresser i det britiske territoriet Gibraltar og på Isle of Man, ifølge valgkommisjonens direktør for politisk finansiering, Bob Posner.

I Storbritannia kan ikke politiske partier og politiske grupper motta pengestøtte fra selskaper eller enkeltpersoner som er lokalisert utenfor landets grenser.

Antyder lovbrudd

– Granskningen vi har gjort antyder at det er begått lovbrudd som faller utenfor kommisjonens ansvarsområde. Det er bakgrunnen for at vi nå har overlevert bevismaterialet til NCA, og gitt dem tillatelse til å etterforske saken videre. Så blir det opp til dem å vurdere passende rettshåndhevelse, sier Posner.

Ifølge NCA relaterer etterforskningen seg til de angivelige lovbruddene, samt andre mulige og relaterte brudd begått av Banks og de to selskapene han er tilknyttet, BFTC og Leave. EU. Lederen for sistnevnte organisasjon, Elizabeth Bilney, vil også bli etterforsket.

Etterforskningen kommer i kjølvannet av en rekke medieoppslag, der hemmelige møter mellom Banks og tjenestemenn ved den russiske ambassaden i London er omtalt. Møtene skal ha funnet sted i tiden knyttet opp til folkeavstemningen om brexit i 2016.

Under minst ett av disse møtene skal et lukrativt tilbud om finansiering fra et russisk selskap blitt presentert for Banks. Avtalen ble aldri noe av, og Russland har i ettertid nektet for å ha involvert seg i valgkampen som et ledd i å svekke den europeiske unionen.

Vil renvaske seg

Selv har Banks nektet for å ha gjort noe ulovlig, og er glad for at det innledes en etterforskning.

– Det finnes ingen bevis for at selskapene jeg eier har gjort noe ulovlig. Jeg er en britisk skattebetaler og har aldri mottatt donasjoner fra utlandet, sier Banks.

I en pressemelding fra Leave. EU sier han at etterforskningen er en mulighet til å bli renvasket. I tillegg hevder han at valgkommisjonen er under et intens press fra anti-brexit tilhengere.