USA og Ungarn boikotter FN-pakt om migranter

Applausen brøt løs da den endelige teksten var godkjent etter 18 måneder med forhandlinger om det som blir kalt den første internasjonale avtalen om håndtering av migrasjon.

Men stemningen endret seg da Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó tok ordet og sa at hans land trolig trekker seg fra avtalen fordi de frykter den kan tvinge land til å åpne grensene for migranter og flyktninger.

USA kunngjorde allerede i desember at de trakk seg fra forhandlingene med den begrunnelse at den foreløpige avtalen var i strid med USAs immigrasjons- og flyktningpolitikk.

Avtalen, som er ikke-bindende, skal promotere trygg og lovlig migrasjon og bekjempe menneskesmugling.

En av de største vanskene under forhandlingene var hvordan man skal håndtere illegal migrasjon. Flere land insisterte på at migranter som ikke registrerer seg på behørig vis, skal sendes rett tilbake til sine hjemland.

FNs spesialutsending for migrasjon, Louise Arbour, sa at noen av temaene fortsatt må konkretiseres, mens FNs generalsekretær António Guterres påpekte at verdens regjeringer må innse at migrasjon er positivt og nødvendig, blant annet for å jevne ut uregelmessigheter i det internasjonale arbeidsmarkedet.