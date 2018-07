Musk med pedofili-anklager mot brite som deltok i grotteoperasjon i Thailand

I en oppsiktsvekkende tirade med Twitter-meldinger retter Musk kraftige beskyldninger mot grotteeksperten Vernon Unsworth, som nå truer med å saksøke Musk. I en av meldingene blir Unsworth omtalt som «pedo-fyren». På sin offisielle Twitter-konto legger Musk til: «Jeg vedder en signert dollar på at det er sant». Kontoen har 22 millioner følgere.

Unsworth kartla den flomrammede grotten der tolv gutter og deres fotballtrener satt fanget i 18 dager før de ble reddet ut 10. juli. Da Musk tilbød seg å sende en miniubåt for å redde ut guttene, kalte Unsworth tilbudet for et «PR-stunt». Han sa også at det overhodet ikke var noen mulighet for at Musks prototyp ville kunne fungere i de smale og kronglete grottegangene.

Musk har ikke gitt noen forklaring på sin pedofili-beskyldning. Han har nå slettet meldingene, men han har ennå ikke villet si noe til journalister som har forsøkt å få en kommentar til saken.

Unsworth sa mandag at han ennå ikke har sett meldingene selv, men at han vurderer å saksøke Musk hvis «de er hva jeg tror de er».

Flere som deltok i redningsoperasjonen, fordømmer Musks beskyldninger. Blant dem er den danske dykkerinstruktøren Claus Rasmussen, som kaller dem «upassende», og som understreker at Unsworth med sin kartlegging av grotten spilte en svært viktig rolle under operasjonen.