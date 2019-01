Trumps uttalelser kommer etter at The New York Times tidligere i uken skrev at presidenten gjentatte ganger har snakket om å trekke USA ut av forsvarsalliansen.

– Vi kan ikke være de andres tosker. Vi vil ikke bli kalt det. Og jeg kan si dere at det er det de har sagt om oss i mange år bak deres rygg, sa Trump i en tale i forsvarsdepartementet i Washington torsdag. Her erklærte han imidlertid også full støtte til NATO.

New York Times siterte anonyme tjenestemenn som omtales som sentrale i Trumps regjering. De sa at Trump flere ganger i løpet av fjoråret har sagt privat at han ønsker at USA skal trekke seg ut av NATO.

Både sittende og tidligere tjenestemenn som støtter alliansen, frykter ifølge avisa at Trump kan komme til å ta opp saken på nytt. Grunnen er at de alliertes forsvarsbudsjetter fortsatt ikke er på det nivået NATO har satt som mål.

I dagene rundt det dramatiske NATO-toppmøtet i fjor sommer skal Trump ha sagt til sine sikkerhetsrådgivere at han ikke så poenget med alliansen.

Uttalelsene vekker ny bekymring etter artikkelen i Washington Post om at Trump har jobbet aktivt for å hindre offentliggjøring av detaljene i diskusjonene han har hatt med Russlands president Vladimir Putin. New York Times har på sin side skrevet at FBI åpnet en egen etterforskning av hvorfor Trump har handlet på måter som synes å være til Russlands fordel.

Svekking av NATO anses som en sentral målsetting for Putins Russland.