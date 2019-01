Trump nekter for å ha arbeidet for Russland

Under et pressemøte på plenen foran Det hvite hus mandag, brukte Trump ordene «kjente skurker» og «skitne politifolk» om tidligere tjenestemenn i FBI og Justisdepartementet. Bakgrunnen var at han fikk spørsmål om en artikkel i New York Times som hevdet at det i 2017 ble iverksatt en etterforskning av om Trump hadde arbeidet for Russland i strid med amerikanske interesser.

– Jeg har aldri arbeidet for Russland, sa Trump, før han gikk om bord i presidentflyet og reiste til New Orleans.

Dette svaret var langt tydeligere enn det han lørdag ga i et intervju med Fox News-programleder Jeanine Pirro. Hun stilte ham samme spørsmål, om han hadde arbeidet for Russland.

– Jeg tror det er det mest fornærmende spørsmålet jeg noen gang har fått. Jeg tror det er den mest fornærmede artikkelen som noensinne er skrevet, og hvis du leser artikkelen, vil du se at de ikke har funnet noe som helst, svarte han da.

Videre hevdet Trump at ingen amerikansk president har vært tøffere mot Russland enn ham selv.

– Hvis du spør folk i Russland, vil de si at jeg har vært tøffere mot dem enn noen andre, trolig noen annen president, punktum, men i alle fall tøffere enn de siste tre eller fire presidentene, sa Trump.

I kjølvannet av Fox-intervjuet uttrykte flere rådgivere i Det hvite hus bekymring over at han ikke svarte tydeligere nei på spørsmålet, opplyser ikke navngitte kilder til nyhetsbyrået AP.