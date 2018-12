OSSE tilbyr seg å mekle i konflikten om Azovhavet

Temperaturen kan potensielt bli høy på møtet, der både Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Ukrainas utenriksminister Pavlo Klimkin deltar.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er på plass.

– Det blir mitt første OSSE-møte, så jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente, sier Eriksen Søreide til NTB.

Hun er likevel ikke i tvil om at konflikten mellom Russland og Ukraina vil bli et sentralt tema.

Konflikten eskalerte kraftig i slutten av november da Russland åpnet ild mot tre ukrainske fartøyer ved Kertsjstredet og tok både fartøyene og mannskapet i arrest.

Kertsjstredet er eneste passasje inn til de ukrainske havnebyene som ligger ved Azovhavet øst for Krim.

I forkant av utenriksministermøtet har OSSEs generalsekretær Thomas Greminger og utenriksminister Enzo Moavero Milanesi fra OSSEs nåværende formannskapsland Italia tatt til orde for å gi OSSE en meklerrolle i konflikten.

«Som betrodd partner, mekler og tilrettelegger kan OSSE gi behørig hjelp i diskusjonene», skriver de i en kronikk som er publisert i flere medier.

I alt 57 land er med i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Utenriksministermøtet går over to dager torsdag og fredag.