Det kommer frem i en studie som er publisert i forskningstidsskriftet Nature Communications.

Dette er de viktigste punktene i studien:

Om alle landene fortsetter med klimapolitikken de har i dag, vil verden bli 2,3 grader varmere enn den er i dag innen 2100.

Hvis alle land derimot setter alle kluter til og innfører utslippskutt som tilsvarer en global oppvarming på 1,1 til 1,3 grader, kan man oppnå målet om å holde oppvarmingen til 1,5 grader.

Men hvis alle land i verden skulle følge for eksempel USAs nåværende klimamål, vil verden bli 4 grader varmere. Skulle alle ta etter Kinas klimamodell slik den er i dag, vil verden bli 5,1 grader varmere innen århundret er omme.

Studien påpeker at Paris-avtalen kun forplikter alle land til å redusere sine utslipp, men at den ikke gir retningslinjer for hvor mye hvert enkelt land må redusere utslippene for at kloden skal unngå å overskride to grader.

Her kan du se et interaktivt kart som viser hvor mye varmere verden blir med de enkelte landenes klimapolitikk.

Utenkelig å skulle leve med fem graders oppvarming

«Temperaturen på kloden må ikke stige med mer enn 2 grader før dette århundret er over», står det skrevet i Paris-avtalen. Gjør den det, vil store landområder bli ubeboelige som følge av tørke og uvær.

Hvis alle land i verden skal følge for eksempel Canada, Russland eller Kinas nåværende klimapolitikk, vil temperaturen på kloden stige med over 5 grader innen vi skriver 2100.

– Det er utenkelig, sier forskningsleder ved Senter for Internasjonal klimaforskning, Bjørn Samset.

Fakta: Parisavtalen Signert i Paris i 2016 Avtalen er undertegnet av samtlige land i verden hvor alle forplikter seg til å gjøre tiltak for å begrense temperaturøkningen som følge av klimagassutslipp. Global oppvarming skal begrenses til to grader, og det skal jobbes for å klare 1,5 grader. Verden skal bli klimanøytral i løpet av siste halvdel av dette århundret. Klimanøytralitet innebærer at man ikke slipper ut mer klimagass enn det man greier å fjerne eller fange. Det står intet om hvor raskt utslippskutt skal skje, kun «så raskt som mulig». Nasjonale klimaplaner skal oppdateres hvert femte år – og helst styrkes. Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. Fra 2020 skal det brukes minst 100 milliarder dollar – 850 milliarder kroner – i året på klimateknologi i u-land. Dette skal finansieres av rike land og næringslivet. Fattige land som rammes av klimaendringer, skal få økonomisk støtte, men det blir ingen automatiske erstatningsordninger.

Mange studier viser at vi da får hetebølger og tørke som kommer til å gjøre store deler av landområder rundt Ekvator ubeboelig.

– Med ubeboelig mener vi ikke så ille at bakken brenner, men hyppig varme så kraftig at selv voksne, friske mennesker får heteslag og må holde seg innendørs, sier han og fortsetter.

– Det skjer ikke hvert år, men en hetebølge som er farlig for store deler av befolkningen hvert femte til tiende år, gjør at det vil bli for vanskelig å bo der, sier Samset.

Hvis Russland for eksempel skal redusere utslippene sine så mye at de holder seg innenfor togradersmålet krever det at de går fra å varme opp hjemmene sine med olje, kull og gass til renere energi som sol, vind, vann og bølgekraft.

– I Russland har de litt utfordringer med det ettersom en del av befolkningen bor såpass langt nord at vind og solkraft er vanskelig, sier Samset.

– Norge velger å være en del av problemet

Hvis hele verden følger Norges klimapolitikk vil gjennomsnittstemperaturen i verden øke med 2,2 grader innen dette århundret er omme, ifølge studien. Det er 0,2 grader over FN klimapanels anbefaling.

Men Yann Robiou du Pont som har ledet studien, mener Norge kan bidra mye mer til å få ned utslippene.

– Ved å eksportere fossil brennstoff og sondere for mer oljeboring i Arktis, i stedet for å fase ut oljeboring, velger Norge å heller være en del av problemet fremfor løsningen, sier du Pont.

du Pont kritiserer Paris-avtalen for at det er for enkelt for hvert land å forplikte seg til en avtale som skal jobbe for et bedre klima - uten at avtalen sier noe om hva hvert enkelt land må gjøre for at vi faktisk skal klare å nå målet om å begrense oppvarmingen til under to grader.

– Gjennom Paris-avtalen ble land enige om å begrense global oppvarming uten å bestemme hvor mye hvert land skulle gjøre, sier du Pont.

Forskjellen på 1,5 og 2 graders oppvarming er dramatiske

