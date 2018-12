Dette skriver nyhetsbyrået TT.

Bakgerunnn for razziaen er bilbrannene i august da over 60 kjøretøyer ble påtent. De arresterte er alle mistenkte for grovt skadeverk og opptøyer, opplyser nestleder for lokalpolitiet, i bydelen Frölunda.

Opp mot 100 biler ble satt i brann i Sør-Sverige i august. I en kommentar sa statsminister Stefan Löfven at aksjonene var så velorganiserte at de «nesten så ut som en militæroperasjon».

14 er mistenkte

Politiet har tidligere tatt blodprøver av et 30-talls personer. Hensikten var å sammenligne deres DNA med blodspor fra åstedene. Det er ikke bekreftet att politiaksjonen mandag er et resultat av disse undersøkelsene.

Stig B. Hansen

De pågrepne blir avhørt i løpet av dagen. Deretter skal påtalemyndigheten beslutte om de 11 personene skal varetektfengsles eller ikke, skriver det svenske nyhetsbyrået.

Totalt har politiet nå 14 mistenkte for bilbrannene. 12 av dem sitter i varetekt. I forrige ble en mann anholdt, mistenkt for innblanding, hvilket han benekter.

En annen mann, i 20-årsalderen, har vært varetektsfengslet i tre måneder for påstått medvirkning til bilbrannene. Han er nå ute av fengsel, men fortsatt mistenkt, opplyser politiet i Göteborg.