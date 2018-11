Her kan Kennedy-nevø gi Saudi-Arabia en daglig, ubehagelig påminnelse om Khashoggi-drapet

Drapet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi ser ut til å øke misnøyen med Saudi-Arabia i det politiske USA.

Onsdag vedtok et klart flertall i USAs senat å gå videre med lovgivning som stopper supermaktens støtte til saudienes krigføring i Jemen. Den liberale senatoren Bernie Sanders sto opprinnelig bak sammen med en partifelle og en representant fra Det republikanske parti.

Middle East Monitor via Reuters/NTB scanpix

– Ingen rykende revolver

Forsvarsminister Jim Mattis orienterte senatorer om saken og sa til reportere at det ikke finnes noen «rykende revolver» som knytter drapet til den saudiske kronprins Mohammed bin Salman.

CIA skal derimot ha konkludert med at det er stor sannsynlighet for at kronprinsen ga ordren.

Samtidig er det ikke bare de storpolitiske spillerne som engasjerer seg i saken om Khashoggi.

I USAs hovedstad Washington har et bydelsutvalg tatt grep. Innimellom punkter på onsdagens sakskart om en fotgjengerovergang og en skjenkebevilling for en lokal vinklubb, vedtok de et forslag om å bytte navn på gaten ved den saudiske ambassaden.

Kennedy-nevø

Om de får viljen sin i bystyret, skal gatestubben hete Jamal Khashoggi Way. Lederen for utvalget, Advisory Neighborhood Commission 2A, er William Kennedy Smith, nevø av president John F. Kennedy. Han har undersøkt at Khashoggis familie ikke setter seg imot et slikt initiativ.

– Fri presse og ytringsfrihet

Til The Washington Post sier han at det nye gatenavnet ikke bare skal være en påminnelse om Khashoggi-drapet, men også fremme betydningen av en fri presse og ytringsfrihet.

– Det er et vakuum i USAs svar til denne saken, og dette knytter seg til en større diskusjon om den frie pressens rolle. Det er en slik samtale som starter når du har en president som fremmer konspirasjonsteorier og argumenter uten grunnlag i fakta, sier Smith.

I Los Angeles har også aktivister tatt et lignende initiativ til å få forandret gatenavnet ved det saudiske konsulatet.

Yuri Gripas, Reuters/NTB scanpix

Dette er ikke første gang politikere bruker gatenavn i Washington for å vise sin misnøye med andre lands myndigheter.

Tidligere i år måtte russiske diplomater tåle at plassen foran deres ambassade ble kalt Boris Nemtsov Plaza.

Den sterkt Putin-kritiske Nemtsov ble skutt og drept en sen februarkveld i 2015 på en bro rett ved Kreml.

Kina-forslag på vent

Tre republikanske senatorer – Ted Cruz, Marco Rubio og Pat Toomey – har for sin del forsøkt å gi området foran Kinas ambassade navnet Liu Xiaobo Plaza. Ambassadens adresse skal, ifølge forslaget, bli 1 Liu Xiaobo Plaza.

Tanken er å minne kinesiske diplomater og andre om fredsprisvinneren som i 2017 døde av kreft etter flere år i kinesisk fengsel. Dette forslaget, som tidligere har vært en kampsak for Cruz og forsinket utnevnelsen av en Norges-ambassadør i årevis, er imidlertid ikke kommet lenger enn til en senatskomité.