Perus ekspresident søker politisk asyl i Uruguay

69 år gamle Garcia besøkte søndag boligen til Uruguays ambassadør til Lima for å søke asyl, heter det i en uttalelse fra peruansk UD.

Dagen før hadde en domstol i Peru slått fast at Garcia ikke får lov til å forlate landet på 18 måneder mens myndighetene etterforsker anklager om korrupsjon i forbindelse med skandalen rundt den brasilianske entreprenørgiganten Odebrecht.

Kjennelsen kom etter forespørsel fra statsadvokatens kontor. Under rettshøringen ble det lagt frem bevis for at Odebrecht på ulovlig vis betalte Garcia minst 100.000 dollar som en del av betalingen for en konferanse.

Garcia er en av tilsammen tre tidligere peruanske presidenter som står overfor korrupsjonsanklager etter deres presidentperioder fra 2001 og fremover.

Odebrecht skal angivelig ha utbetalt bestikkelser på tilsammen 29 millioner dollar i bytte mot lukrative byggekontrakter.

Garcia var president mellom 1985 og 1990 og 2006 og 2011.