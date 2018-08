Antall terrorangrep i verden synker for tredje året på rad. Ekspertene frykter at trenden ikke vil vare.

Antall terrorangrep og påfølgende dødsfall verden over gikk ned i 2017. Det er tredje året på rad tallene går riktig veg.

Det viser ferske tall fra National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), et forskningssenter ved Universitetet i Maryland.

Det er spesielt terrorangrep i Midtøsten og Nord-Afrika som går ned. Men historisk sett er antallet fortsatt svært høyt.

– Det viktigste med disse tallene er at de gir et bredere perspektiv på konflikt og terror. Det er muslimer, og ikke vestlige borgere, som i størst grad rammes av terrorisme, sier den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp.

Speiler konfliktutvikling

Mer enn halvparten av alle terrorangrep i 2017 skjedde i fire land: Irak, Afghanistan, India og Pakistan.

Flest mennesker mistet livet i Irak, Afghanistan og Syria.

Ser man på angrepene fordelt på region, har det likevel vært en skarp nedgang i antall angrep i Midtøsten, Nord-Afrika og Sør-Asia.

Ranstorp sier tallene speiler utviklingen i det globale konfliktbildet.

– Mye av nedgangen handler om hva som har skjedd i Syria, hvor man i stor grad har lykkes i presse tilbake IS. Det har gitt dem mindre tid og ressurser til å planlegge terrorangrep, sier Ranstorp.

Han sier det også har vært en positiv utvikling det siste året i flere land som tidligere har holdt statistikken høy, som Irak, Pakistan, Afghanistan og Nigeria.

Flest døde i Mogadishu-angrep

Også terrorrelaterte dødsfall har sunket kraftig.

I Midtøsten og Nord-Afrika mistet hele 44 prosent færre mennesker livet i terrorangrep i 2017 enn i 2016.

Tallet har imidlertid steget i både Sørøst-Asia og i Afrika sør for Sahara.

Det dødeligste angrepet i 2017 skjedde i Mogadishu, hovedstaden i Somalia i oktober.

Hele 580 mennesker mistet livet da en lastebil gikk i luften utenfor Safari Hotel. Ytterligere 300 mennesker ble skadet.

IS fortsatt mest dødelig

IS sto fortsatt bak flest angrep og dødsfall i 2017, men antall IS-angrep totalt sett gikk ned med ti prosent fra året før. Antall dødsfall forårsaket av IS-angrep, sank med hele 40 prosent fra 2016.

I tillegg til IS har Taliban og al-Shabaab tatt på seg ansvar for flest angrep.

New People’s Army, den væpnede grenen av det filippinske kommunistpartiet, sto bak dobbelt så mange dødsfall som i året før.

Også den nigerianske islamistgruppen Boko Haram tok livet av flere mennesker i 2017 enn i 2016.

Historisk høyt

Til tross for nedgangen i terrorrelatert vold, er antall angrep i 2017 fortsatt svært høyt sett i historisk perspektiv.

Totalt sett var det 28 prosent flere terrorangrep i fjor enn i 2012. Antall dødsfall var hele 71 prosent høyere enn i 2012.

I 2014 nådde statistikken en nedslående topp, da nesten 17.000 angrep tilsammen tok mer enn 43.000 liv.

Ser man lenger tilbake, blir bildet enda tydeligere:

I tiåret før 11. september-angrepet, var både hyppigheten og dødeligheten i terrorrelatert vold mindre enn en tredjedel av det man så i 2017, ifølge START.

Terrorekspert: – Kurven kan gå opp igjen

Terrorekspert Magnus Ranstorp er forsiktig med å si noe om nedgangen de siste årene kan fortsette.

– Jeg tror man bør holde pusten litt til. Tre år er ikke veldig lang tid i utviklingen av terrorbevegelser. I 2010–2011 snakket forskere mye om at al-Qaeda var nedkjempet, men syv år senere finnes fortsatt både al-Qaeda og andre affilierte grupper, påpeker Ranstorp.

Ranstorp sier vi nå er inne i en ny fase etter at grupper som IS er blitt nedkjempet i Syria.

– Historien har vist at det ofte følger en mellomperiode med stor risiko for omgrupperinger. Dette ser vi allerede i Syria og Irak, og jeg tror derfor at kurven kan komme til å gå opp igjen, sier Ranstorp.

Samtidig viser han til at ekstremisme nå brer seg flere land i Sørøst-Asia som hittil har vært skjermet for den verste terrorrelaterte volden.

– Som verdens største muslimske land fungerer Indonesia som et barometer å holde øye med, og der ser man uromomenter nå.