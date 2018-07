Over 200 migranter reddet utenfor Spanias kyst

211 migranter og flyktninger i til sammen 21 ulike båter ble søndag reddet utenfor Gibraltarstredet mellom Marokko og Spania, ifølge myndighetene.

Spania har for lengst erstattet Italia som hovedporten inn til EU for migranter. Søndagens redningsaksjon kommer etter at minst 1.200 båtmigranter og flyktninger har blitt reddet av Spania de siste to dagene. Så langt i år har 19.580 personer ankommet Spania i båter.

Spanias innenriksminister Fernando Grande-Marlaska skal mandag møte sin mauritanske motpart i Nouakchott, hovedstaden i det vestafrikanske landet. Målet er styrke samarbeidet om migrantspørsmål og kampen mot terror, ifølge Spanias innenriksdepartement.

Under et besøk til Algeciras, havnebyen mange migranter og flyktninger blir sendt til, der Grande-Marlaska skulle få et innblikk i hvordan politiet og Røde Kors håndterer migrantsituasjonen, uttalte han at «et europeisk problem trenger en europeisk løsning».

Ministeren opplyste også at myndighetene jobber mot klokka for å åpne et senter som kan huse opp til 600 personer i Andalucía, Spanias sørligste region.