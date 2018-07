– Vi skal drive en bevegelse for å gjennomføre valget igjen. Det kommer til å bli protester, sier Maulana Fazlur Rehman, leder for partiet Muttahida Majilise-Amal (MMA).

Uttalelsen kommer etter en flerpartikonferanse i Islamabad, der det ble utviklet en felles strategi for å protestere mot angivelig fusk i forbindelse med onsdagens valg. Konferansen ble ledet av PML-Ns leder Shabhaz Sharif, bror til Pakistans eksstatsminister Nawaz Sharif.

– Flerpartikonferansen har med klar enighet fullstendig avvist valget 25. juli. Vi ser ikke på resultatet av dette som et mandat fra det pakistanske folk, men som et rent tyveri av mandatet, sier Rehman.

Valget i Pakistan har blitt kalt landets "skitneste" og opposisjonen anklager Pakistans mektige militære for å ha rigget det i favør av cricketstjernen Imran Khan.

EUs observatører har slått fast at selve avviklingen av valget gikk riktig for seg, men at valgprosessen ikke var like god som i 2013. Observatørene er kritiske til valgkampen, der minst 180 mennesker ble drept i voldshandlinger.

Khan og hans parti Tehreek-e-Insaf (PTI) gikk seirende ut av onsdagens valg, men sikret seg ikke stort nok flertall i nasjonalforsamlingen til å kunne danne regjering uten støtte fra andre.