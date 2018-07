Overlevende i Laos stiller spørsmål ved dødstall

Så langt har myndighetene meldt om 27 omkomne og 131 savnede etter ulykken ved vannkraftverket i provinsen Attapeu sør i Laos mandag. Samtidig mener hjelpeorganisasjoner at myndighetene forsøker å dysse ned situasjonen og lokalbefolkningen tror det kan dreie seg om så mange som 300 døde, ifølge BBC.

Kanalen skriver at den kommunistiske regjeringen i landet er svært sparsommelig når det kommer til informasjon om den pågående leteaksjonen og understreker at hele episoden er til forlegenhet for dem. Bakgrunnen for dette er at myndighetene i Laos lenge har ønsket å bemerke seg på det sørasiatiske energimarkedet.

Mange stiller nå spørsmål ved hvordan et splitter nytt anlegg kunne briste på denne måten. Tusenvis av mennesker er fortsatt isolert, omgitt av vannmasser og seks landsbyer er oversvømte eller står under vann. Lokale myndigheter sier det er desperat behov for klær, vann, mat, medisiner og penger. Bønnen er rettet til næringslivet, regjeringspartiet, organisasjoner, forsvaret og alle andre som kan bidra med noe.