Var vitne til flere voldshendelser – reiste hjem tidligere fra Ios

18 år gamle Håvard Storeide fra Asker valgte å dra fra Ios fire dager før han egentlig skulle. – Det ble for mye, sier Storeide, som også var vitne til angrepet som endte med at en 18-åring brakk begge bena.

Storeide, som går på Nesbu videregående skole, reiste sammen med en gruppe på 22 personer fra russebussen sin.

Han forteller at han har vært vitne til flere voldshendelser, og var der da den norske tenåringen som brakk to ben ble angrepet og banket opp.

– Jeg så hele situasjonen. Da jeg kom dit, var det først en haug med folk som sto og kranglet. Plutselig begynte han å løpe. Han hoppet over en mur og landet oppå masse scootere. De andre løp etter ham og slo og sparket mens han lå nede, sier Storeide.

Vektere kom til stedet og spredte mengden.

Storeide dro fra Ios på torsdag til Santorini og bodde der et par netter før han kom hjem til Norge lørdag. Han forteller at to andre fra bussen også valgte å dra tidligere hjem.

– Selve stemningen har ellers vært veldig god, med unntak av de dumme tingene som har skjedd. Generelt oppfører norsk ungdom seg bra, men man føler seg ikke trygg der.

Fakta: Bråk og vold på Ios Gresk politi bekreftet lørdag kveld overfor Aftenposten at en norsk 18-åring ble innlagt på sykehus med to brukne ben, etter å ha blitt angrepet på øya Ios 1. august. Dagen etter ble fem norske menn, alle 18 år gamle, arrestert. Ifølge politiet er de fem personene nå løslatt. Saken er til behandling hos påtalemyndigheten og de fem må møte i retten. Lokalbefolkningen på øya sier til Aftenposten at de er sjokkert over det de opplever som en invasjon av norsk russ med forkastelig oppførsel.

Storeide forteller at også grekere bidrar til problemene på Ios.

– Det har eksplodert på Ios og på Kos. Folk blir utsatt for blind vold. Det er en del som reiser fra innlandet i Hellas for å overfalle og rane rike, bortskjemte ungdommer, mener han.

Han understreker at det også er andre turister, ikke bare nordmenn, som har vært innblandet i urolighetene.

– Jeg vil absolutt fraråde andre fra å reise dit, sier 18-åringen.

Reisearrangøren: – Dette er bare trist

– Dette er en ny situasjon for oss, Ios har pleid å være en fredelig plass, sier René Schwarzgruber, eieren av reiseselskapet Life is a beachparty.

Det er femte året at reisearrangøren har arrangert reiser for kommende russ, og de har gradvis fått flere deltagere hvert år.

Han har hatt møter med bareiere, vektere og politiet etter hendelsene med bråk og slåsskamper på øya.

– De fleste har reist nå, men vi ønsker å forhindre at noe lignende skjer neste år, sier han.

– Trolig vil det bli nødvendig med politipatruljer i «bargaten».

Rivaliserende russebusser

Life is a beachparty var reisearrangør for rundt halvparten av de mellom 900 og 1000 norske ungdommene som har vært på Ios de siste to ukene.

– Det var to grupper, hver på 15–20 personer, som laget problemer. Så vidt jeg forstår er det to rivaliserende russebusser fra to forsteder utenfor Oslo, sier han.

– 95 prosent av ungdommene oppførte seg helt fint, festet og hadde det morsomt.

Han gikk ut med en Facebookpost på en lukket gruppe for reisedeltagerne der han ba folk om skjerpe seg. – Den ble tatt godt imot, forteller han.

– Vi arrangerte fire- fem event’er for de norske ungdommene. Det var først den 29. juli at bråket begynte, sier han.

Han har prøvd å snakke med ungdommene om hva som skjedde i hendelsen med gutten som brakk begge bena, men ingen ønsker å fortelle noe.

– Dette er bare trist, sier han.

Han understreker at reiseselskapet passer på og følger tett opp norsk ungdom som reiser med dem. Det får også Aftenposten bekreftet fra flere av ungdommene vi har snakket med.

Apollo: - Ikke hørt om problemer

Apollo Reiser arrangerer pakketurer til fem hoteller på Ios.

- Det er mange ungdommer som reiser med oss til Ios, det er en øy som tiltrekker seg ungdom fra hele Europa, sier kommunikasjonssjef Tonje Fossum i Apollo Reiser.

Hun sier at de ikke vet om ungdommene som bestiller reise hos dem tilhører en russebuss eller ikke.

– Men vi tilbyr ikke reiser rettet spesielt mot den gruppen, påpeker hun.

Apollo har ingen reiseleder på Ios, men Fossum har vært i kontakt med den lokale reiselederen på nærmeste øy, Santorini.

– Hun forteller at de har kommet to klager fra et av hotellene på litt bråk fra høylytt ungdom. Ellers har vi ikke hørt om spesielle problemer, sier Fossum.