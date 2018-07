I vinter havnet den internasjonale bistandsbransjen i hardt vær etter at det ble avslørt at britiske hjelpearbeidere hadde kjøpt og byttet sex av overlevende etter jordskjelvet på Haiti i 2010.

Jenter som kan ha vært så unge som 14 år, ble blant annet filmet på fest i en villa disponert av ansatte i bistandsorganisasjonen Oxfam. Flere av dem var kun iført Oxfam-T-skjorter.

Fakta: Oxfam-skandalen I vinter avslørte The Times at ansatte i den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam kjøpte sex av unge kvinner i Tsjad og i Haiti etter jordskjelvet i 2010. Det ble også avslørt at organisasjonen senere forsøkte å dekke over. Oxfam er en internasjonal, ideell, humanitær organisasjon som arbeider i mer enn 100 land for å redusere fattigdom og urettferdighet. Organisasjonen har sin opprinnelse i Oxford. Organisasjonen ble grunnlagt i 1942. Senere kom det også frem at ledelsen i britiske Redd Barna dekket over trakasseringssaker i egen organisasjon.

Etter avsløringen satte den internasjonale bistandskomiteen i det britiske Underhuset i gang en granskning av bistandssektoren.

Tirsdag ble rapporten lagt frem, og dommen er knusende:

Humanitære organisasjoner har vist en «unnfallenhet på grensen til medvirkning» i arbeidet med å hindre seksuell misbruk av sårbare mennesker.

Byttet mat mot sex

I rapporten står det at bistandssektoren er et «attraktivt sted for dem som ønsker å utnytte andre».

Et av medlemmene i granskningskomiteen, den konservative politikeren Pauline Latham, sier misbruket har gått utover noen av verdens mest sårbare jenter og kvinner.

Latham sier komiteen har sett beviser på voldtekt, bytte av mat mot sex og menneskehandel. Bistandsarbeidere skal også ha kalt desperate kvinner for prostituerte for å legitimere egne handlinger.

– Det er sjokkerende fordi gjerningspersonene ikke behandler dem som mennesker, sier Latham ifølge The Guardian.

I rapporten kritiseres også FN, som komiteen mener ikke har lykkes i å vise internasjonalt lederskap i arbeidet med å forhindre misbruk og overgrep.

Andres Martinez Casares / Reuters

Dekket over misbruket

Granskningen har pågått i seks måneder.

Det er Labour-politikeren Stephen Twigg som har ledet granskningen.

– Det er vanskelig å unngå å konkludere med at disse organisasjonene har satt sitt eget rykte først, sa Twigg tirsdag.

I en intern undersøkelse av Oxfam-saken kom det frem at lederen for arbeidet på Haiti, i stedet for å få sparken, fikk tilbud om å si opp selv i bytte mot at han samarbeidet med undersøkelsesteamet.

Dermed forble historiens hans skjult, og han kunne gå videre til en ny stilling i en annen nødhjelpsorganisasjon.

Trakassering i Redd Barna

Nestlederen i bistandsorganisasjonen Oxfam måtte gå av etter avsløringene.

Da var det også kommet frem at Oxfam-ansatte hadde kjøpt sex av unge kvinner i Tsjad.

Det ble dessuten senere satt i gang en formell granskning av britiske Redd Barna, etter anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel fra ledelsen.

Anklagene tvang den tidligere direktøren i Redd Barna til å gi fra seg sin nye lederstilling i UNICEF.

Mohamed Azakir / Reuters

Ingen varslinger i Norge

Redd Barna Norge skrev i februar på sine nettsider at de ikke har hatt noen varslingssaker.

Kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna sier til Aftenposten at det heller ikke er kommet nye varslinger siden.

– Denne rapporten tar utgangspunkt i den britiske bistandssektoren, men avsløringene har likevel satt i gang en selvransakelse i hele den internasjonale organisasjonen. Vi jobber med forebygging og opplæring for å få opp bevissthet rundt trakassering, sier hun.

Hegna sier maktubalanse og midlertidige kontraktsforhold i internasjonalt bistandsarbeid også gjør ansatte ute og bistandsmottagere sårbare for misbruk.

– Selv om vi ikke har hatt slike alvorlige saker i Norge, ville det være naivt å tro at det ikke er mørketall og underrapportering globalt sett, sier hun.

1150 nye bekymringsmeldinger

Etter avsløringene kontaktet bistandsminister Penny Mourdant de 179 organisasjonene som mottar pengestøtte fra det britiske bistands- og utviklingsdepartementet, med krav om skjerping av rutinene for å forhindre seksuelt misbruk.

Ifølge The Guardian er det blitt rapportert inn mer enn 1150 meldinger om alvorlige hendelser fra en rekke humanitære organisasjoner siden februar.

Det er nesten like mange meldinger som i 2016/17 tilsammen.

I tirsdagens rapport la komiteen blant annet frem forslag om et globalt register for bistandsarbeidere, for å sikre at ikke tidligere overgripere får jobb.