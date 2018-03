Statsråd Amber Rudd redegjorde torsdag i Underhuset om saken hvor russiske Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) ble angrepet med nervegift.

– Etterforskningen går raskt fremover, og regjeringen vil ikke nøle med å handle når vi får flere fakta på bordet, forsikret hun.

Innenriksministeren omtalte drapsforsøket som frekt og hensynsløst, og at det var gjennomført på en grusom måte.

Tilstanden fortsatt kritisk

Eks-spionen og hans datter ble funnet bevisstløse på en benk i byen Salisbury søndag ettermiddag. Onsdag ble det bekreftet at det ble brukt nervegift i angrepet. Britisk politi har nå identifisert hvilken nervegift det dreier seg om, men vil foreløpig ikke offentliggjøre hvilket stoff de to er blitt utsatt for.

Begge er fremdeles bevisstløse og tilstanden er kritisk, men stabil.

En anonym regjeringskilde sa torsdag til avisen The Times at Sergej Skripals tilstand er spesielt alvorlig.

– Følelsen er at han ikke kommer til å klare seg. Jeg tror det går bedre med Julia. De håper at hun skal komme seg gjennom det, sier kilden.

En politibetjent som kom til stedet hvor Sergej og Julia Skripal ble funnet, og som trolig også er blitt utsatt for nervegiften, er ved bevissthet og snakker, men tilstanden betegnes som alvorlig, men stabil.