Brasilianere reagerer med sorg og sinne etter drapet på kvinnelig politiker i Rio

Den unge, svarte kvinnen var medlem av bystyret i Rio og kjent som en krass kritiker av politiets ofte brutale fremferd.

Franco ble oppfattet som de fattiges talerør og var ikke redd for å stå opp mot makten, ofte representert ved middelaldrende, hvite menn i et land der mer enn halve befolkningen er farget.

Hun ble regelrett henrettet onsdag kveld da hun var på vei hjem fra et møte der temaet var å styrke unge, svarte kvinner.

Drapet har sjokkert mange i Brasil og folk stiller spørsmål om nytten av den militære intervensjonen for å bedre sikkerheten i landets nest største by, skriver nyhetsbyrået AP.

Marielle Franco ble drept i av en gjerningsmann som kjørte opp på siden av bilen hennes og åpenbart visste hvor i bilen hun satt selv om den hadde mørke ruter.

Sjåføren ble også drept, mens en medarbeider ble såret. Lokale medier sier Franco trolig ble fulgt av drapsmannen over en lengre strekning før han så muligheten til å komme opp på siden av henne.

Drapet har utløst opprør på sosiale medier, der tusener sier at det nå er nok drap og at noe må gjøres. President Michel Temer sier drapet er et angrep på demokratiet og lover all mulig føderal bistand.