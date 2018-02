13 omkom i helikopterulykke i Mexico

Innenriksminister Alfonso Navarrete Prida og delstatsguvernør Alejandro Murat var blant dem som var om bord i helikopteret. De var på vei til den sørvestlige delen av landet for å bevitne ødeleggelsene etter jordskjelvet som rammet landet fredag.

Ofrene befant seg tilsynelatende på bakken, hvor de ventet for å ta imot ministeren da flyveren mistet kontrollen over helikopteret like før landing. Tolv mennesker omkom på stedet, mens én døde på sykehus, opplyser påtalemyndigheten i Oaxaca. 15 andre ble skadet.

Tre barn var blant de omkomne, melder BBC.

Både ministeren og guvernøren slapp uskadet fra hendelsen.

Ingen personer omkom i selve jordskjelvet, men om lag 50 boliger har fått skader.

Ingen omkomne etter jordskjelv

Ingen skal ha omkommet i det kraftige jordskjelvet i Mexico, men skjelvet førte til store strømbrudd, og livredde mennesker flyktet ut på gaten i panikk.

Skjelvet rammet fredag ettermiddag lokal tid, hadde en styrke på 7,2 og kunne tydelig merkes i Mexico by, hvor jordskjelvalarmen gikk og bygningene ristet.

Rystelsene varte lenge og ble etterfulgt av 225 etterskjelv, melder Mexicos seismologiske institutt ifølge Reuters.