USA har hentet ut to britiske statsborgere anklaget for å delta i henrettelser av vestlige gisler

Det amerikanske militæret har tatt over flere titalls fanger som skal ha høy verdi for den islamske stat. To av dem er britiske menn som er anklaget for å være involvert i henrettelser av amerikanske og andre vestlige gisler. Grunnen til at de nå tar over fangene, er å forhindre at de rømmer eller løslates fra leirer i Syria, der de er blitt bevoktet av kurdiske styrker som nå er truet av Tyrkias angrep i Syria, ifølge amerikanske tjenestemenn.

Overtagelsen, et sjeldent tilfelle der USA tar direkte ansvar for fanger fra den islamske staten i Irak og Syria, skjer for å sikre at Ankaras pågående operasjon ikke fører til at den islamske staten gjenvinner styrke.

– Noen av de farligste IS-fangene

De rundt 40 fangene som ble overtatt av USA, er alle ansett å være viktige personer i den islamske staten. Tidligere satt fangene i små fengsler i det nordøstlige Syria som ble drevet av syriskkurdiske styrker som har vært Pentagons nærmeste partner mot den islamske staten i Syria. Kurderne trekker nå vakter fra anleggene for å bistå i det pågående tyrkiske angrepet.

– Vi har tatt noen av de farligste IS-fangene og ført dem til sikrere steder. Dette er farlige folk vi ville være sikre på, sa han, sa president Donald Trump i Det hvite hus onsdag.

En straffeforfølging i USA er avhengig av at britiske myndigheter klarer å skaffe beviser – en sak som nå behandles i Storbritannias høyesterett. Riksadvokaten William Barr ba Trump om å prioritere å overta de to britiske mennene slik at de til slutt kan bli tiltalt i USA. Presidenten «var umiddelbart enig», ifølge en person som er kjent med saken. Han snakker med betingelse av anonymitet for å kunne kommentere interne forhold.

De britiske mennene er anklaget for involvering i halshugging av amerikanerne James Foley, Steven Sotloff og Peter Kassig, samt andre vestlige gisler.

Det tyrkiske angrepet på kurdiske styrker vakte bekymring for kurdernes evne til å opprettholde kontroll over tusenvis av internerte personer fra den islamske stat og tusenvis av kvinner og barn som er innlosjert i separate leirer, hvorav noen er militante støttespillere.

– Vi står overfor en reell mulighet for at 10.000 IS-fanger vender tilbake til slagmarken, sier senator Jeanne Shaheen i en uttalelse onsdag.

Kan bli et forhandlingskort

Orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høyskole sier at angrepet kan føre til at mennesker med tilknytning til IS kan bli frigjort.

– Noen av leirene ligger inne i sonen som tyrkerne vil ta kontroll over. Da blir det også naturlig at Tyrkia tar på seg ansvaret for dem. Men så har du Al Hol-leiren, som er kjempestor. Der har man alt hatt svikt i den interne sikkerheten, det har vært opprør og indre justis. Det er grunn til å frykte at både opprør og mindre aksjoner for å frigjøre enkelte i leirene vil skje etter hvert, hvis kurderne ikke prioritere fangevokting, sier han.

– Risikerer man at de som er i leirene kommer på frifot?

– Det kan tenkes, men det er veldig usikkert. Og det er et forhandlingskort for flere parter, også for kurderne. Så det er ikke det mest sannsynlige utfallet, men det kan bli en konsekvens, sier Slensvik.

Han påpeker at de fleste av dem som er i leirene, er familier til IS-soldater, fordi mange av IS-soldatene er drept.

Rojava Information Center skriver at IS-kvinner i Al-Hol leiren gjorde opprør etter at Tyrkia angrep de nordøstlige delene av Syria. Ifølge dem angrep de onsdag sikkerhetsvakter, startet branner i leiren og forsøkte å rømme.

De skriver også at nærområdene til fengselet al-Chrikin, der de farligste IS-fangene blir holdt, er bombet av den tyrkiske hæren. Disse opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.