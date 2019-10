Minst tre menn knivstukket på overfylt asylmottak i Hellas

Leiren, hvor folk venter på å få asylsøknaden sin behandlet, ble bygget for å innlosjere 650 mennesker. I dag huser den 5.700 asylsøkere, ifølge tall fra greske myndigheter.

– Halvparten av de 6.000 menneskene som sitter fast i Vathy-leiren på Samos er kvinner og barn, sier Leger Uten Grenser (MSF) i en Twitter-melding.

Mandag kveld brøt det ut et masseslagsmål mellom afghanere og syrere i leiren, melder lokale medier. Politiet grep inn med tåregass for å spre folkemengden. Minst tre menn fikk behandling for stikkskader, mens åtte andre hadde pusteproblemer, opplyser den greske statssekretæren Manos Logothetis tirsdag morgen.

Brannslokking

Situasjonen ble forverret da det tok til å brenne i flere av de midlertidige boligene i leiren, noe som utløste en delvis evakuering, ifølge kringkasteren Skai. Det er ikke meldt om skadede fra brannene, som myndighetene fikk kontroll over i løpet av natten.

Leiren på Samos er ikke unik. Tilsammen befinner over 32.000 migranter og flyktninger seg i leirer på greske øyer i nærheten av den tyrkiske kysten. De fleste av leirene er svært overbefolket, og de hygieniske forholdene beskrives som uholdbare. I Moria-leiren på Lesbos er det over 13.000 mennesker, men mottaket har egentlig bare plass til 3.000. Mange sover i telt utenfor leiren.

– Dette marerittet må ta slutt. Barn og andre sårbare mennesker må bli evakuert fra de greske øyene til trygge husrom, sier MSF tirsdag.

Flest syrere og afghanere

Hellas har i dag rundt 70.000 asylsøkere, de aller fleste av dem fra krigsherjede Syria og Afghanistan. Daglig kommer flere asylsøkere, og det fryktes at Tyrkias pågående offensiv i Syria vil utløse en ny flyktningstrøm til Europa.

Over 1,15 millioner flyktninger og migranter har ankommet Hellas siden 2015, de aller fleste av dem via sjøveien fra Tyrkia.