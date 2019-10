Over hundre klimaaktivister pågrepet i London

Aksjonene er basert på sivil ulydighet og blokkering av veier. Slik håper aktivistene å skape økt oppmerksomhet rundt den globale oppvarmingen.

Bevegelsen oppsto i London, og her ble veier, bruer og torg sperret av klimaaktivister flere steder i sentrum mandag. Demonstranter spilte på steel drums mens de marsjerte gjennom sentrum av den britiske hovedstaden.

Midt på dagen opplyste politiet at 135 mennesker var pågrepet. Tallet omfattet etter alt å dømme 21 personer som ble pågrepet i helgen.

Også i New Zealand og Australia ble et stort antall pågrepet da klimaaksjonene begynte der mandag. Lignende protestaksjoner ble gjennomført i Indias sterkt forurensede hovedstad New Delhi, Berlin, Amsterdam og Madrid.

I USA er det planlagt aksjoner i Chicago og i nærheten av finansgata Wall Street i New York.