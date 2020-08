Her drikker Putin-kritikeren en kopp te på flyplassen. Nå ligger han i koma.

MOSKVA/OSLO (Aftenposten): Han er den fremste reelle opposisjonspolitikeren til den russiske presidenten Vladimir Putin. Nå svever han mellom liv og død.

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

Gina Grieg Riisnæs

På et sykehus i Omsk ligger en russisk opposisjonspolitiker og kjemper for livet. Mistanken er at han er blitt forgiftet.

Aleksej Navalnyj er gjennom det siste tiåret blitt fengslet 13 ganger.

