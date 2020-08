USA prøvde seg med smutthull for å straffe Iran, men det endte i fiasko

USA advares om at de kan miste lederrollen i internasjonal politikk etter krav om at FN gjeninnfører sanksjonene mot Iran.

Mike Pompeo på vei inn i FN-bygget torsdag, hvor heller ikke USAs vanlige allierte tok ham helt på alvor. Mike Segar, Reuters/NTB scanpix

John Bolton, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver og kjent Iran-hauk, latterliggjør Donald Trumps forsøk på nye og sterkere sanksjoner mot ayatollah-regimet. Han mener at presidentens siste forsøk bare kan gjøre vondt verre og svekke USAs lederrolle i verden.

Bolton er enig med Trump i at avtalen daværende president Barack Obama og fem andre store land inngikk med Iran i 2015, er en av tidenes dårligste avtaler. I et leserinnlegg i The Wall Street Journal, skriver han at Trump er i ferd med å gjenta feilene og gjøre situasjonen enda verre.

Fakta Atomavtalen med Iran Mens Iran lenge har hevdet at landets kjernefysiske program er «fredelig» og med sikte på energi, frykter resten av verden at det er en del av arbeidet med å utvikle atomvåpen. Derfor ble Iran presset til å inngå en avtale med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015. Avtalen gir internasjonalt innsyn i atomprogrammet. Iran forpliktet seg til å begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år fra avtalen ble inngått. Iran godtok også bremser på sitt eget program for å utvikle raketter. I bytte mot innsyn og begrensninger slipper Iran unna sanksjoner som rammer økonomien hardt. I mai 2018 trakk USA seg fra avtalen. Amerikanerne har på egen hånd innført harde sanksjoner mot Iran. EU og Det internasjonale atomenergibyrået mener at Iran etterlever avtalen. Vis mer

Verdens verste avtale

Bakgrunnen for utfallet fra Bolton er at USAs utenriksminister Mike Pompeo denne uken har vært i FN for å påvirke sikkerhetsrådet til å gjeninnføre sanksjonene som ble satt til side da Iran gikk med på å begrense atomprogrammet sitt i 2015.

Det er denne avtalen Donald Trump gang på gang har sagt at er verdens verste avtale. I 2018 ga USA beskjed om at de ikke lenger var bundet av avtalen, og de innførte egne, strenge sanksjoner mot Iran.

FN stiller seg derimot bak avtalen som ble inngått mellom Iran, USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Kina og Russland. De andre landene mener at Iran holder sin del av avtalen.

Ifølge avtalen er Iran utsatt for en internasjonal våpenboikott frem til oktober i år. I forrige uke prøvde USA å forlenge denne boikotten gjennom en avstemning i FNs sikkerhetsråd. Landet fikk støtte fra Den dominikanske republikk, mens Kina og Russland stemte mot. Resten av rådet, inkludert Tyskland, Frankrike og Storbritannia, lot være å stemme.

De to landene som stemte mot er klare til å selge våpen til Iran så snart det blir lov.

Bolton synes det blir for dumt

Torsdag denne uken forsøkte utenriksminister Mike Pompeo å få sikkerhetsrådet med på å gjeninnføre de opprinnelige sanksjonene mot Irak.

I avtalen fra 2015 står det at landene som står bak avtalen, kan tvinge sikkerhetsrådet til å stemme over gjeninnføring av sanksjonene dersom de mener at Iran bryter avtalen.

Problemet for USA er at de ikke har stilt seg bak avtalen siden de forlot den i 2018.

John Bolton mener at dette blir ganske dumt. Han skriver at USA ikke kan være med på de delene av avtalen landet liker og ta avstand fra resten. Han mener at USA setter seg selv på sidelinjen og kan miste innflytelse i resten av verden.

Han får støtte fra en europeisk diplomat The Financial Times har snakket med:

– De yppet seg mot verden og tapte. Det svekker USAs lederrolle i sikkerhetsrådet, og det er ikke noe vi ønsker, sier diplomaten.

Tyskland, Frankrike og Storbritannia vil ikke stemme med USA om saken kommer til formell behandling. Det vil isolere USA og ifølge Bolton skape en svært uheldig situasjon.

Ifølge The Financial Times svarte Pompeo med å anklage de andre landene for å «ta parti med ayatollahene.»