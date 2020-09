Journalisten sier hun ble voldtatt. Kunstneren avviser anklagene. #metoo er kommet til Iran.

Seksuelle overgrep har lenge vært et tabu i Iran. For tre år siden eksploderte #metoo-bevegelsen i andre deler av verden. Nå våger iranske kvinner å fortelle sine historier.

Sara Omatali er en av mange som åpent forteller sin historie om seksuell trakassering. Hun håper at dette kan bidra til at flere vil skjønne at de ikke er alene. Sara Omatali

40 minutter siden

I 14 år holdt den tidligere iranske journalisten Sara Omatali tett om sitt personlige traume. Nå kommer hun med sterke anklager mot mannen hun skulle intervjue i forbindelse med en kunstutstilling:

– Han stengte meg inne i kontoret sitt og presset seg mot meg. Selv var han helt naken, skriver Omatali på Twitter.

Kunstneren selv har avvist alle anklagene som er rettet mot ham.

– I alle disse årene har jeg ikke meldt fra om min ubehagelige opplevelse, på grunn av utilstrekkelig bevis. Nå velger jeg å være åpen om dette og la det ut på nettet slik at alle får se, skriver Omatali, som nå er bosatt i USA.

Hun er en av mange som tror at kampanjen kan bidra til at flere skjønner at de ikke er alene om å være rammet av seksuelle overgrep og trakassering.

To kvinner tar en selfie ved Martyr-innsjøen, vest for Irans hovedstad Teheran. Kvinners rettigheter er sterkt begrenset i den islamske republikken. Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

Ny åpenhet

Tusenvis av iranske kvinner har de siste ukene deltatt i en kampanje på Twitter for å avdekke seksuell trakassering.

Iranere begynte å bruke emneknaggen #metoo og نه-به-تجاوز#, som betyr «#nei til voldtekt», i sosiale medier. Det gikk raskt viralt over hele verden. Dermed treffer metoo-kampanjen nå Iran med full kraft.

Kvinner har begrensede rettigheter i Midtøsten. #metoo-bevegelsen har derfor hatt stor betydning i regionen. Flere kvinner har fått mot til å dele sine historier om seksuell trakassering. Nå er spørsmålet om debatten også får betydning i Iran, der seksuelle overgrep lenge har vært et tabu.

– Til tross for manglende satsing på seksualundervisning i Iran, kan denne bevegelsen skape en verdifull offentlig debatt, uttalte Omatali i et intervju med Radio Farda, den iranske avdelingen av amerikanske Radio Free Europe/Radio Liberty.

Tusenvis av iranske kvinner har deltatt i en kampanje på Twitter for å avdekke seksuell trakassering. Bildet er tatt i Teheran, men kvinnene er ikke tilknyttet denne saken. Vahid Salemi / AP / NTB scanpix

6 av 10 er trakassert

Aldri før har så mange vært åpne om seksuell trakassering på offentlige steder i Iran.

– Seksuell trakassering er et stort problem i det iranske samfunn, og det er vanskelig å snakke om det, selv i sin egen familie, fortalte journalisten Somayeh Qodussi nylig til nyhetsbyrået AFP.

– Twitter-debatten avdekker hvor omfattende det er, sa hun.

Seksuell trakassering har lenge vært et omfattende problem i Iran. En studie fra 2018 viste at 60 prosent av iranske kvinner er blitt seksuelt trakassert, skriver det offisielle iranske nyhetsbyrået IRNA. En annen rapport viser at 80 prosent av iranske kvinner ikke vil anmelde det, av ulike grunner, om de skulle bli utsatt for seksuell trakassering.

– Denne bevegelsen burde ha startet mye tidligere, sier Hana Jalali, en 25 år gammel regnskapsfører i Teheran til AFP.

– Jeg er veldig glad for at iranske kvinner våger å være så åpen om dette. Målet er å vise hvor utbredt problemet er.

80 prosent av iranske kvinner sier at de ikke vil anmelde seksuell trakassering, dersom de skulle bli utsatt for det. Hasan Sarbakhshian / AP

Bokhandler anklaget for voldtekter

Bevegelsen i sosiale medier har ført til at minst én mistenkt voldtektsmann er arrestert i Irans hovedstad Teheran, Ifølge Radio Farda.

Politimesteren i Teheran, Hossein Rahimi, sa tirsdag at myndighetene hadde arrestert en tidligere kunststudent og eier av en bokhandel ved Teherans universitet, anklaget for å ha voldtatt flere studenter. Bokhandleren er siktet for å ha dopet ned og voldtatt kvinnene.

Årsaken til at saken er blitt løftet frem i lyset, er ifølge Radio Farda at bokselgeren ble anklaget for seksuell trakassering og voldtekt av minst 20 kvinner. Disse kvinnene skal ha delt sine historier som en del av #metoo-bevegelsen.

Rettsvesenet sviktet kvinner

Det er ikke bare det personlige traumet og frykten for sosial stigmatisering som bidrar til at ofrene ikke anmelder voldtekt. Rettsvesenet i den islamske republikken svikter kvinner, og virker også avskrekkende for mange ofre, sier advokat Mohammad Oliaeifard til den uavhengige persiske nettavisen Iranwire.

Problemet er, ifølge Oliaeifard, at det kan bli vanskelig for offeret å bevise overgrepet når iransk lov sier at en voldtekt må bekreftes av flere øyenvitner og involvere samleie.

Voldtekt kan straffes med døden, ifølge iransk lov. Kvinner uten tilstrekkelig bevis for voldtekt risikerer å bli funnet skyldig i utroskap. Det er en forbrytelse som i verste fall kan straffes med døden.