«Rule, Britannia!» ble for mye for tv-kanalen. Nå må britenes patriotiske sang spilles uten tekst.

Er det greit å synge om kolonimakt og slaveri i 2020? Nei, mener BBC. Nå dropper de teksten på en av britenes mest erkebritiske sanger.

25. aug. 2020 20:47 Sist oppdatert nå nettopp

Rule, Britannia! Britannia, rule the waves!

Britons never, never, never shall be slaves.

Kan man synge slik om kolonimakt og slaveri i 2020? Nei, mener BBC. Etter mye rabalder og anklager om rasisme dropper de nå teksten til de erkebritiske sangene «Rule, Britannia!» og Land of Hope and Glory» på avslutningen av en av BBCs mest tradisjonstunge og til dels elleville produksjoner, «Last Night of the Proms».

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn