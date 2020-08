Massive demonstrasjoner i Minsk på Lukasjenkos bursdag

Titusener av demonstranter trosset advarsler og marsjerte igjen gjennom gatene i Minsk i Hviterussland søndag på president Aleksandr Lukasjenkos bursdag.

Hviterussere demonstrerer mot president Aleksandr Lukasjenko tredje søndag på rad i Minsk. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

9 minutter siden

Stemningen i den hviterussiske hovedstaden var spent i forkant av en ny demonstrasjonen mot Lukasjenko søndag ettermiddag.

Uavhengighetsplassen i Minsk var sperret av med metallgjerder mens sikkerhetsstyrker holder vakt, ifølge en reporter fra nyhetsbyrået DPA.

Uavhengighetsplassen i Minsk var søndag avsperret av tungt væpnet politi og soldater. Foto: Belsat TV via AP / NTB scanpix

Over hele byen har tungt væpnet, svartkledd politi og militære, med hjelmer og skuddsikre vester, sperret gatene med metallgjerder og pansrede kjøretøyer.

– Vi protesterer likevel i noen deler av byen, sier Maria (33).

En AFP-journalist sier at minst 100.000 mennesker møtte frem, like mange som under protestene de siste helgene.

Demonstranter i Minsk fredag. Sergej Grits / AP / NTB scanpix

Marsjerte midt i gata

Kolonner med demonstranter marsjerte gjennom sentrumsgatene, mange med landets første røde og hvite flagg, på vei mot den avsperrede Uavhengighetsplassen. Noen gikk arm i arm midt i byens hovedgate.

Det var også demonstrasjoner i andre byer, blant annet Brest og Grodno.

Da marsjen startet klokka 14, begynte politiet straks å pågripe folk. Fredelige demonstranter ble båret inn i politikjøretøy, mens demonstranter ropte «skam».

Innenriksdepartementet opplyste søndag ettermiddag at 125 var pågrepet og blir siktet for å ha deltatt i ulovlige protester.

Innenriksdepartementet har advart folk mot å delta i ulovlige demonstrasjoner og har truet med å slå dem ned med makt.

Konfliktfylt bursdag

Den prodemokratiske bevegelsen har ignorert advarslene og sagt at ettersom Lukasjenko fyller 66 år søndag, så bør han forstå at folket er imot ham, og at hans tid ved makten går mot slutten.

– Kom deg ut, vi kommer og tar deg på bursdagen din, ropte noen av demonstrantene.

Lukasjenko har styrt landet i 26 år og ser ikke ut til å ha noen planer om å trekke seg. De to siste søndagene har hundretusener av hviterussere deltatt i demonstrasjonene der de har krevd at mannen som har fått kallenavnet «Europas siste diktator», går av. Fram til nå har politiet ikke aksjonert mot demonstrantene.

De siste dagene har mange utenlandske og hviterussiske journalister som jobber for utenlandske medier, mistet presseakkrediteringen i landet, og flere er også utvist.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding