Presidenten var ikke ønsket av politisk ledelse i Kenosha og Wisconsin. Han dro like vel.

Trump møtte lokalt næringsliv som er rammet av hærverk fra demonstrasjonene som har herjet i byen. Evan Vucci / AP

1. sep. 2020 20:03 Sist oppdatert 9 minutter siden

President Donald Trump vinket rolig til pressekorpset da han gikk ut av flyet i Waukegan klokken 19:30. En knapp halvtime senere ankom han Kenosha, der første post innebærer å inspisere hærverk fra demonstranter.

Byen har vært preget av store protester etter at afroamerikanske Jacob Blake ble lam fra livet og ned etter å ha blitt skutt sju ganger i ryggen av politiet.

Trump ankommer Waukegan National Airport utenfor Chicago. Evan Vucci / AP

Les også Trump bes innstendig om ikke å komme til byen, men presidenten sier besøket vil «øke entusiasmen» i vippestaten

– Vi skal se på noen av skadene som er blitt gjort, sa presidenten til CNN da han ankom flyplassen.

Guvernøren i delstaten Wisconsin, Tony Evers, har forgjeves forsøkt å få presidenten til å avlyse besøket. Evers frykter at et Trump-besøk vil øke spenningene i byen ytterligere. Også Kenoshas borgermester har uttalt at han ikke ønsker besøk av presidenten akkurat nå.

To demonstranter er drept i forbindelse med de påfølgende protestene i byen.

Folk har samlet seg langs veien der Trumps kortesje kjører på vei til Kenosha. LEAH MILLIS / X90205

På veien fra flyplassen til Kenosha møtte Trump demonstranter med skilt som lyder «Black lives matter». Det har også samlet seg tilhengere av Trump langs veien.

Presidenten har tidligere sagt at han ikke kommer til å besøke familien Blakes familie. Han har blant annet begrunnet dette med at Blakes familie ønsket å involvere advokater.

På en pressekonferanse sier Blakes onkel, Justin Blake, at presidentbesøket er uønsket.

– Vi trenger ikke mer smerte og splittelse forårsaket av en president som er ute etter å fremme presidentkampanjen sin på bekostning av byen vår, sa Justin Blake på en pressekonferanse, melder CNN.

En gruppe Trump-tilhengere står klare for å bevitne Trumps kortesje kjøre forbi. Evan Vucci / AP

