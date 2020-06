Biden ett steg nærmere nominasjonen

Velgere over hele USA måtte forholde seg til portforbud, smitteverntiltak og soldater fra nasjonalgarden da de tirsdag avla stemme i nominasjonsvalget før høstens presidentvalg.

Mange ventet i flere timer for å stemme, i noen tilfeller etter at stemmelokalene var stengt, da kapasiteten var kraftig redusert for å hindre koronasmitte. Noen steder, som i Montana, ble det stemt per post.

Biden startet med å vinne enkelt i Indiana, som var den første delstaten som stengte valglokalene. Deretter sikret han seieren i Pennsylvania, Maryland, Rhode Island, South Dakota, New Mexico og Montana,

Også District of Columbia avholdt primærvalg tirsdag, men resultatene er ikke klare.

Nærmer seg nominasjon

Den tidligere visepresidenten kom nærmere de 1.991 delegatene han trenger for å bli utpekt som Demokratenes presidentkandidat på sommerens landsmøte.

I denne omgangen var det Pennsylvania som bød på flest delegater, og Biden har nå 1.919 delegater, viser en opptelling fra NBC News.

Primærvalgene i Georgia og West Virginia neste uke kan gi Biden delegatene han trenger.

Til sammen sju delstater avholdt primærvalg tirsdag, i tillegg til District of Columbia. Fire av delstatene skulle i utgangspunktet holdt valgene i april, men de ble utsatt på grunn av koronakrisen.

Trump mot Biden

President Donald Trump vant Republikanernes primærvalg i Indiana, Rhode Island, Maryland, New Mexico, Montana og Pennsylvania.

Den sittende presidenten sikret seg allerede i mars nominasjonen som Republikanernes presidentkandidat.

Høstens presidentvalg kommer, med mindre det skjer noe helt spektakulært, til å stå mellom Trump og Biden, men partiregler gjør at de to først må samle et flertall av delegatene fra delstatenes nominasjonsvalg.