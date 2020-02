116 av de nye dødsfallene skjedde i den hardt rammede Hubei-provinsen, der utbruddet av viruset startet i desember.

Samtidig er det registrert 5090 nye smittetilfeller i Hubei. De fleste av dem er klinisk diagnostisert, opplyser myndighetene. Det samlede tallet på smittede er på 51.986 i provinsen.

Dødstallene i Kina ble revidert og justert ned fredag fordi myndighetene opplyste at noen døde var telt mer enn én gang. Det reviderte dødstallet er nå 1380.

Den nasjonale helsekommisjonen fjernet 108 døde etter å ha oppdaget «duplikatene» i statistikken i Hubei-provinsen, ifølge den daglige oppdateringen. Det ble ikke gitt flere detaljer. Kommisjonen fjernet også 1043 fra tallet på bekreftede smittede i Hubei.

Torsdag steg antallet kraftig etter at myndighetene endret måten de diagnostiserer smittede på. Da ble det registrert 254 døde på ett døgn, men fredag falt tallet igjen i den hardt rammede provinsen.

Verdens helseorganisasjonen (WHO) har advart om at en stabiliseringen av smitte- og dødstallene må tolkes med enorm varsomhet, og at utbruddet fremdeles kan gå begge veier.