Tenker du på Shanghai, dukker det trolig opp et bilde av skyskrapere og neonlys. Byen er Kinas finanssenter og et yndet samlingspunkt for folk som vil tjene penger i Midtens rike.

En helt annen scene utspilte seg høsten 1937. Da inntok japanske soldater byen og startet et tre måneder langt blodbad der flere titusen sivile ble drept.