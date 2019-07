Sist gang en person ble henrettet på Sri Lanka var i 1976. Nå har myndighetene ansatt to bødler for å gjennomføre planlagte henrettelser av fire narkotikadømte fengselsinnsatte.

Stillingsannonser for to nye bødler ble utlyst i februar i år, etter at to som ble ansatt i 2014 sluttet. Rundt 100 personer søkte på stillingene, hvis stillingsannonse fremhevet at søkerne måtte ha «utmerket moralsk karakter», samt være en mann mellom 18 og 45 år.

Nyansettelsene kommer som følge av president Maithripala Sirisenas økende bekymring over narkotikakriminaliteten på Sri Lanka.

I januar besøkte Sirisena Filippinene, hvor han roste president Rodrigo Dutertes krig mot narkotika, som har resultert i drap på tusenvis av narkotikamistenkte.

Ifølge Sir Lankas president sitter 60 prosent av landets 24.000 fengselsinnsatte inne for narkotikaforbrytelser. Totalt er 1.300 innsatte idømt dødsstraff, hvorav 48 er dømt for narkotikaforbrytelser.

Presidentens avgjørelse har blitt kraftig kritisert av flere, deriblant EU som framholder at dødsstraff er en inhuman straff, og sier det ikke finnes bevis for at dødsstraff har forebyggende virkning på omsetting av narkotika.