– God kveld kjære seere, sier programleder Giorgi Gabunia.

Han står lett fremoverlent i TV-studioet til den opposisjonsvennlige TV-stasjonen Rustavi 2 i Georgia søndag kveld.

Deretter starter han en lang tirade mot den russiske presidenten Vladimir Putin.

Han kaller presidenten en «skitten inntrenger» og «hore». Han bruker også banneord for å beskrive Putins mor, før han legger til at hun er jo død og at hun kan brenne i helvete sammen med presidentens far.

Reaksjonene som følger, er sterke. TV-kanalen beklager og suspenderer Gabunia.

Georgias statsminister Mamuka Bakhtadze kaller oppførselen «fullstendig uakseptabel». Landets president, Salomé Zourabichvili, tar også avstand fra uttalelsene og ber Russland innstendig om å ikke eskalere situasjonen ytterligere.

Dmitrij Peskov, Putins talsperson, kaller hendelsen for en «skam for georgiere».

– Dette er et resultat av at myndighetene ikke har klart å kontrollere ekstremistiske bøller, sier han til avisen Vedomosti.

Satte seg i presidentstolen

Hendelsen er siste ledd i en opptrapping av spenningsnivået mellom de to landene.

Det hele startet med den russiske parlamentarikeren Sergej Gavrilov.

Han var i Tbilisi i forbindelse med en samling av folkevalgte fra ulike land tilknyttet den ortodokse kirken.

Gavrilov er valgt som leder for den ortodokse parlamentarikerforsamlingen og satte seg derfor i presidentstolen i den georgiske parlamentsbygningen.

Derfra holdt han sin tale. På russisk.

Shakh Aivazov, AP/NTB scanpix

Vekket vonde minner

Den korte krigen mellom de to landene i 2008, over utbryterregionene Abkhasia og Sør-Ossetia, sitter fremdeles sterkt i minnet i Georgia.

Derfor ble bildene av den russiske politikeren som talte på russisk fra presidentstolen for hard kost for mange.

Det utløste store demonstrasjoner, forsøk på å storme nasjonalforsamlingen og krav om at regjeringen må gå av.

Opprørspolitiet svarte med gummikuler og tåregass, noe som førte til at innenriksminister Giorgi Gakharia måtte gå av.

Irakli Gedenidze, Reuters/NTB scanpix

Kritikken mot den russiske politikeren gikk raskt over i generell kritikk mot regjeringen og det demonstrantene mener er en for russiskvennlig politikk.

Etter fem dager med demonstrasjoner gikk lederen for regjeringspartiet Georgisk drøm, Bidzina Ivanisjvili, ut og lovet omfattende politisk reform.

Zurab Tsertsvadze, AP/NTB scanpix

Fakta: Georgia Republikk i Kaukasus. Ligger på grensen mellom Europa og Asia Areal: 69.7000 kvadratkilometer Befolkning: 4,5 millioner mennesker Hovedstad: Tbilisi Krigen om utbryterrepublikkene Sør-Ossetia og Abkhasia i 2008 førte til et svært kjølig forhold til Russland. Kilder: Store norske leksikon, CIA Factbook, NTB

Moskva svarer

Etter de voldsomme demonstrasjonene i juni, bestemte Russland seg for å kansellere all flytrafikk mellom de to landene. Forbudet, som er midlertidig, trådte i kraft mandag 8. juli.

Tusenvis av russiske turister pleier å reise til Svartehavet i sommerferien. Flyforbudet vil dermed koste landet et sted mellom 200 og 300 millioner dollar, ifølge den georgiske sentralbanken.

Men etter programlederens stunt søndag kveld, er russiske myndigheter delt i synet på hva som nå bør skje. Russiske parlamentarikere krever hardere lut:

– Uvennlige handlinger fra Georgia mot vårt land fortsetter. Det har også vært tilfeller av angrep på våre borgere med ren og skjær uhøflighet og fornærmelser. Slike ting krever en tilstrekkelig respons, skrev Sergej Neverov, nestlederen i Dumaen og parlamentarisk leder for partiet Forent Russland på Facebook.

Mandag la det frem forslag om å stramme inn forbudet av georgiske produkter, som mineralvann og vin og pengeoverføringer. Forslaget støttes blant annet av kommunistpartiet.

Georgia var i 2018 den fremste leverandøren av mineralvann til Russland, ifølge den russiske avisen Komsomolskaja Pravda.

Målet for tiraden, president Putin, har imidlertid lagt seg på en annen linje. Han ønsker ikke å sanksjonere Georgia ytterligere:

– For folkets skyld, og for forholdet mellom Georgia og Russland, ønsker jeg ikke å gjøre noe for ytterligere å tilspisse situasjonen, sier Putin.