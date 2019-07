Det to dager lange møtet i Qatars hovedstad Doha, hvor rundt 70 delegater deltok, startet søndag og ble arrangert i fellesskap av Qatar og Tyskland.

I morgentimene tirsdag opplyser Qatars utsending til samtalene at partene har kommet til enighet om en felles uttalelse.

Lover mindre vold

I uttalelsen sier partene at de skal delta i en overvåket fredsprosess som blant annet skal bidra til at fordrevne mennesker kan komme hjem.

– Løftet om redusert vold i Afghanistan er den viktigste delen av en felles uttalelse fra partene, sier den tyske utsendingen til Afghanistan, Markus Potzel.

I uttalelsen understrekes det også viktigheten av kvinners rettigheter innen politiske, sosiale, utdanningsmessige og kulturelle områder, gitt at rettighetene eksisterer «i et islamsk rammeverk og etter islamske verdier».

– Dette er ikke en avtale, men et fundament for videre samtaler, sier delegaten Mary Akrami, som er direktør i Afghan Women's Network.

Nektet å forhandle med regjeringen

Taliban har nektet å forhandle med regjeringen til president Ashraf Ghani og har understreket at de som deltar i samtalene søndag, ikke gjør dette i offisielt ærend. Taliban anser Ghanis regjering for å være en nikkedukke for amerikanske interesser.

Likevel sier den USAs spesialutsending for Afghanistan, afghanskfødte Zalmay Khalilzad, at han er fornøyd med samtalene i Doha.

– Dette har vært den mest konstruktive samtalen vi har hatt med Taliban. Vi vil ha et stabilt Afghanistan. Møtet mellom Taliban og afghanerne var en stor suksess, sier han.

Også Qatars utsending Mutlaq bin Majid Al Qahtani er fornøyd med samtalene.

– Vi er svært fornøyde med at partene har kommet med en felles uttalelse som et første skritt mot fred. Vi takker dem for støtten til de pågående samtalene i Qatar som de anser som viktige og positive i å få slutt på Afghanistan-konflikten, sier han.

Han understreker at uttalelsen kun er et første skritt mot en enighet mellom partene.

– En reise på tusen mil begynner med et skritt, sier utsendingen.

Håper på veikart innen september

USA, som ikke deltok på møtet, men som tirsdag vil gjenoppta samtalene de startet med Taliban i forrige uke, håper at et endelig veikart mot fred kan være klart innen 1. september. Dette vil også innebære en uttrekking av styrker fra USA og NATO fra Afghanistan.

Det neste skrittet nå er å begynne formelle fredssamtaler.