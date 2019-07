Løfter om redusert vold etter afghanske fredssamtaler

Det to dager lange møtet i Qatars hovedstad Doha, hvor rundt 70 delegater deltar, startet søndag og ble arrangert i fellesskap av Qatar og Tyskland.

I en felles uttalelse sier partene at de skal delta i en overvåket fredsprosess som blant annet skal bidra til at fordrevne mennesker kan komme hjem.

– Løftet om redusert vold i Afghanistan er den viktigste delen av en felles uttalelse fra partene, sier den tyske utsendingen til Afghanistan, Markus Potzel.

I uttalelsen understrekes det også viktigheten av kvinners rettigheter innen politiske, sosiale, utdanningsmessige og kulturelle områder, gitt at rettighetene eksisterer «i et islamsk rammeverk og etter islamske verdier».

– Dette er ikke en avtale, men et fundament for videre samtaler, sier delegaten Mary Akrami, som er direktør i Afghan Women's Network.

Taliban har nektet å forhandle med regjeringen til president Ashraf Ghani og har understreket at de som deltar i samtalene søndag, ikke gjør dette i offisielt ærend. Taliban anser Ghanis regjering for å være en nikkedukke for amerikanske interesser.

Likevel sier den amerikanske forhandleren Zalmay Khalilzad at han er fornøyd med samtalene i Doha.

– Dette har vært den mest konstruktive samtalen vi har hatt med Taliban. Vi vil ha et stabilt Afghanistan. Møtet mellom Taliban og afghanerne var en stor suksess, sier han.