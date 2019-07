Overgrepssak mot Kevin Spacey på gyngende grunn

Mannen har tidligere hevdet at han har videoopptak av overgrepet, som skal ha funnet sted på ferieøya Nantucket i 2016 da mannen var 18 år. Da Spaceys forsvarere ba om å få undersøke videoklippene, forsvant mobiltelefonen sporløst.

En politibetjent som innhentet informasjon fra telefonen, sier at han senere returnerte den til mannens familie. Dette benekter familien.

I retten ble fornærmede utsatt for en utspørring, men han nektet for å ha slettet relevant info fra telefonen. Da han ble gjort oppmerksom på at det å manipulere informasjon i telefonen kan føre til tiltale, benyttet han seg av retten til å ikke forklare seg om forhold som kan inkriminere ham selv.

Mannens mor erkjenner at hun har slettet potensielt ydmykende bilder fra telefonen, men nekter for at hun slettet info som er relevant for straffesaken mot Spacey. Skuespillerens forsvarer, advokat Alan Jackson, mener imidlertid at familien har slettet info som peker mot samtykke mellom mannen og Spacey.

– Hele saken er kompromittert. Den bør forkastes så fort som mulig, sier Jackson.

Påtalemyndigheten ba om en uke til å vurdere sitt neste steg i saken.

Forrige uke ble det kjent at mannen som anklager Spacey, droppet et sivilt søksmål mot skuespilleren. En begrunnelse ble aldri gjort kjent.