IAG avviser nytt bud på Norwegian

Verken IAG eller Norwegian ville bekrefte opplysningene i saken til den spanske avisen Okdiario som skrev at AIG om 15 dager vil være ute av karantenetiden og at det derfor igjen kan legge inn bud på Norwegian. Ifølge avisen, som ikke oppga noen åpen kilde, lød budet på 1.100 millioner euro, omtrent 10,59 milliarder kroner, skriver E24.

Nå avviser IAG påstandene overfor Dagens Næringsliv.

– Vi har sagt at vi ikke lenger er interessert i Norwegian flere ganger de siste månedene. Ingenting har endret seg, sier en pressetalsperson for IAG til DN fredag morgen.

Flyselskapets sjef, Willie Wash, har tidligere sagt at de vil vokse ut fra egen virksomhet og satse videre på IAGs eget lavprisselskap, Level.

I mai i fjor la IAG inn et bud på 350 kroner for hver aksje, og senere et bud på 220 kroner. Siden har Norwegian falt betydelig i pris, og selskapet har også vært gjennom en emisjon. Budet som det nå spekuleres i vil utgjøre en pris på mellom 70 og 85 kroner per aksje.

– I denne sammenheng er det viktig å merke seg den betydelige gjelden det norske selskapet bærer, mer enn 9,6 milliarder kroner, men også at det har 3,6 milliarder kroner i kontanter, skriver Okdiario.

Aksjekursen for Norwegian steg med 9,57 prosent torsdag. Kursen endte på 40,87 kroner.