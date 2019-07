Trumps arbeidsminister går av

Det melder blant andre Bloomberg.

– Jeg ringte presidenten i morges og sa at jeg tror at det rette er å tre til siden, sa arbeidsminister Acosta under en pressekonferanse fredag formiddag, lokal tid.

Acosta har de siste dagene vært i hardt vær på grunn av et 11 år gammelt rettslig forlik som en påtalemyndighet i Florida inngikk med milliardæren Jeffrey Epstein. Acosta var på den tiden delstatsadvokat i Florida.

Epstein var anklaget for å ha misbrukt og forgrepet seg seksuelt på en rekke jenter. En av anklagene gjaldt en 13 år gammel jente.

Epstein inngikk et forlik med myndighetene der han innrømmet to tilfeller for å ha benyttet seg av prostituerte i to tilfeller der den ene var under 18 år.

– Målet var å få Epstein bak lås og slå

Han gikk også med på å registrere seg som sexforbryter. Som del av avtalen, fikk Epstein imunitet mot å bli stilt overfor en føderal domstol i saken, og de anklagende ofrene ble ikke gjort kjent med innholdet i forliket.

Acosta beskyldes nå for at dette forliket, som han hadde ansvaret for, ikke var lovlig.

Onsdag forklarte Acosta at Epstein ville unnsluppet fengsel uten dette forliket, ifølge USA Today.

– Målet var å rett frem å få Epstein bak lås og slå. Vi mener vi gikk frem på riktig måte, sa han, ifølge avisen.