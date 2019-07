Kraftigste jordskjelv i California på 25 år: Eksperter frykter etterskjelv i flere år

Det kraftige skjelvet inntraff i Sør-California klokken 20.19 fredag lokal tid. Det hadde sitt senter kun 0,8 kilometer under bakken nær Ridgecrest, ifølge US Geological Survey (USGC).

Fredagens skjelv finner sted kun én dag etter at California og nabostaten Nevada ble rammet av det kraftigste skjelvet i området på 20 år – et skjelv som ble målt til 6,4. Fredagens skjelv ble målt til en styrke på 7,1.

Siden torsdag er det registrert mer enn 1200 etterskjelv. Eksperter sier til nyhetsbyrået AP at etterskjelvene kan vare i flere uker, og at det er ti prosent sannsynlighet for at et nytt skjelv med en styrke på syv eller mer kan inntreffe.

Branner og steinras

Sjefen for nødetatene i California, Mark Ghillarducci, sier det har brutt ut et betydelig antall branner etter skjelvet, hovedsakelig forårsaket av gasslekkasjer og brudd på gassrør rundt om i byen. En bygning skal ha kollapset i den lille byen Trona, nordvest for Ridgecrest. Skjelvet utløste også et steinras som har ført til at veier er blitt stengt.

Ghillarducci sier imidlertid at nødetatene først vil få oversikt over skadeomfanget når det blir lyst. California ligger ni timer bak Norge.

Kunne merkes i Mexico

Lucy Jones er seismolog ved California Institute of Technology. Hun sier torsdagens skjelv var et førskjelv, mens hovedskjelvet kom fredag. CNN meldte opprinnelig at Jones mente skjelvet var ti ganger sterkere enn dagen før, men har nå rettet det til at skjelvet var fem ganger så sterkt.

Til AP sier Jones at etterskjelvene kan vare i flere år, og at det er høy sannsynlighet for at noen av dem kan komme opp mot fem i styrke.

Jones skriver på Twitter at det er svært sjeldent at et jordskjelv etterfølges av et som er enda kraftigere.

This is the same sequence. You know we say we 1 in 20 chance that an earthquake will be followed by something bigger? This is that 1 in 20 time

Skjelvet, som er det kraftigste i området på 25 år, kunne merkes så langt unna som Las Vegas og Mexico.

Basketballkampen mellom New York Knicks og New Orleans Pelicans ble i Las Vegas ble avbrutt som følge av skjelvet.

Mange har lagt ut videoer i sosiale medier som viser effekten av skjelvet, som bølger i svømmebasseng og svaiende taklamper.

Just experienced what felt like an earthquake or aftershock in Las Vegas.

Norsk familie kjente skjelvet

– Vi opplevde at hele hotellet svaiet litt, og vi mistet nesten balansen i rommet oppe i 5. etasje. Familien løp derfor ned trappene til lobbyen, sammen med en god del andre mennesker, forteller Bård Idås, som er på ferie i Las Vegas med familien, til NTB.

De befant seg i Las Vegas da skjelvet inntraff. Idås forteller at folk var ganske oppskaket, uten at det brøt ut panikk. Familien bor på hotellet Downtown Grand ved hovedgaten The Strip.

– Gatene var fulle av folk som skulle kose seg. Folk tar det med fatning, mens vi som ikke har opplevd dette før, ble litt satt ut, sier Idås.

Rullet mer og lenger

Myndigheter i San Bernardino melder at hus har beveget på seg og at vegger har fått sprekker. Skjelvet skapte det USGC beskriver som en «rullerende bevegelse» i Los Angeles i om lag et halvt minutt.

Også lokale innbyggere beskriver fredagens skjelv som kraftigere og mer vedvarende til CNN.

– Det var mer risting enn vi kjente den 4. juli. Det varte lenger og rullet mer, sier Donald Castle. Han sier huset hans ristet i rundt 25 sekunder.

En annen lokal beboer sier til nyhetsbyrået AP:

– Det ble bare sterkere og sterkere. Lampene svingte frem og tilbake i huset mitt.

Advarer

USGC nedjusterte styrken på fredagens skjelv til 6,9, etter å ha først målt den til 7,1. Nå går USGC tilbake til den opprinnelige målingen.

Et etterskjelv målt til en styrke på 5,5 ble registrert i Sør-California en snau halvtime etter det første skjelvet. Brannvesenet har bedt lokale beboere forberede seg på etterskjelv.

– Når etterskjelvene begynner, dukk, søk dekning, hold fast, skrev Los Angeles Fire Department (LAFD) på Twitter.

Brian Humphrey i LAFD sier at tusen brannmenn er mobilisert.

Flyplassen i Los Angeles opplyser at det ikke er registrert noen skader som følge av skjelvet, og at flytrafikken går som normalt.

Jordskjelvets senter var nært den amerikanske marinens område for testing av bomber, kjent som China Lake. Det meldes om store skader.

Også etter torsdagens skjelv ble det meldt om skader i marinens områder. En tjenestemann ved anlegget opplyste at det var snakk om betydelige skader, deriblant branner, vannlekkasje og utslipp av farlige stoffer.

