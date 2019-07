* Minst 6.000 flyktninger og migranter fra Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan og andre land er sperret inne i flere titall leirer i Libya.

* Over 3.000 av disse befinner seg nær frontlinjen for kampene som pågår ved Tripoli.

* Leirene drives av militsgrupper som anklages for tortur, voldtekter og andre overgrep.

* De fleste flyktningene og migrantene er blitt stanset av Libyas kystvakt mens de har forsøkt å krysse Middelhavet. Kystvakten får økonomisk støtte og opplæring av EU.

* FN har dokumentert at innesperrede flyktninger og migranter lider av alvorlig underernæring, at de mangler mat og vann, og at mange er smittet av tuberkulose. Det anslås at 20 prosent er barn.

* Human Rights Watch har dokumentert at også små barn og nyfødte lever under svært uhygieniske forhold og mangler mat.

* Tirsdag 2. juli ble minst 44 mennesker drept og over 130 såret da en leir med migranter ble bombet i Tajoura, en forstad øst for Tripoli. Opprørsgeneralen Khalifa Haftar anklages for å stå bak. Leiren var plassert rett ved en militsleir.

* Libya ble et viktig transittland for mennesker som ønsker å ta seg til Europa, etter at landets autoritære leder Muammar Gaddafi ble styrtet og drept i 2011. Norske jagerflygere deltok da NATO gjennomførte en rekke luftangrep mot mål knyttet til Gaddafi.

Kilder: AP, FNs høykommissær for flyktninger, Human Rights Watch.