Luftangrep mot flyplass i Tripoli

Det opplyser en talsperson for Matiga-flyplassen øst for Tripoli til nyhetsbyrået AFP. En rullebane skal ha blitt truffet, og det skal ikke være omkomne. Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet.

Det har vært kamper utenfor Tripoli siden opprørsgeneral Khalifa Haftar og hans LNA-milits torsdag i forrige uke startet en militæroffensiv mot Libyas hovedstad, hvor landets FN-støttede regjering sitter. Søndag kunngjorde militsen at den hadde gjennomført de første luftangrepene nær Tripoli.

FN, EU, USA og Russland oppfordret mandag til våpenhvile og forhandlinger, men kampene har fortsatt.

Totalt er det rapportert om 35 døde og om at flere tusen mennesker har flyktet siden offensiven startet.