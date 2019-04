May vil be om ny brexit-utsettelse

– Jeg vil holde samtaler på tvers av partilinjene for å formulere en avtale, sa May etter et sju timer langt krisemøte i regjeringen tirsdag.

May ønsker samtaler med Corbyn for å enes om en løsning, basert på den nåværende utmeldingsavtalen som May har fått nedstemt tre ganger i Underhuset.

– Å tre ut av EU med en avtale er den beste løsningen, så vi vil ha behov for en ytterligere forlengelse av artikkel 50, men en som er så kortvarig som mulig, sa May.

– I dag tar jeg grep for å løse den fastlåste situasjonen, sa statsministeren.